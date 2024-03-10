Россияне срочно ищут замену самолетам А-50: озвучены интересные факты 2 10.03.2024, 13:09

8,354

Оккупанты остались «без глаз».

После сбития Силами обороны Украины российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 враг начал использовать для проведения разведки иранские дроны Mohajer-6.

Об этом сказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире телемарафона.

«Mohajer-6 это многофункциональный БПЛА, но основное его назначение является разведка, хотя он может быть оснащен четырьмя ракетами небольшой дальности - 4-8 километров», - отметил он.

По его словам, сейчас враг спрятал те А-50, которые у него остались, как можно дальше на территории России, и поэтому россияне «остались без глаз».

«Частично они могут проводить разведку с помощью самолета Су-24МР, который какую-то часть информации может снимать. И вот такие Mohajer-6 им помогают», - сообщил Криволап.

По его словам, нельзя говорить, что этот дрон совсем плохой и собран из запчастей стиральных машин.

«У него стоят платы и чипы американские, у него японская камера, сингапурские дальномеры, высотомеры. Он что-то видит», - отметил эксперт.

По его словам, для украинских специалистов это достаточно известный БПЛА, потому что еще в сентябре позапрошлого года дрон такого типа с помощью нашего катера был сбит, и он «на парашюте упал в воду, и его подняли почти целого».

«И достаточно серьезно его изучали, поэтому знаем какие там внутренние стоят приборы, что там за чипы стоят. И поняли как с ним бороться. Он не защищен от метеоусловий, не очень любит летать ночью в тумане, но 12 часов он может продержаться в воздухе, и за это время он может снять очень много, в основном оптической информации, и соответственно передать своим операторам», - сообщил Криволап. По его словам, это замена для получения необходимых данных, которые ранее россияне имели от самолета А-50У.