Игрок БАТЭ после гола побежал праздновать к тренеру соперников 10.03.2024, 20:46

2,000

Что было дальше?

В воскресенье минское «Динамо» принимало дома борисовский БАТЭ в рамках ответного матча 1/4-финала Кубка Беларуси по футболу. Первая игра закончилась минимальной победой минчан, пишет nashaniva.com.

Счет открыл футболист желто-голубых Олег Никифоренко. После забитого мяча он побежал праздновать к скамейке «Динамо» и лично к тренеру Вадиму Скрипченко.

Эмоции Никифоренко связаны с тем, что в прошлом году он играл за «Динамо» и был вынужден покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером.

Демарш молодого футболиста едва не привел к драке на поле.

Основное время игры закончилось со счетом 2-3 в пользу БАТЭ, что перевело ее в экстратаймы (3-3 по сумме двух встреч). В серии пенальти более успешными оказались игроки «Динамо». Единственный 11-метровый не реализовал Олег Никифоренко.

БАТЭ впервые с 1999 года не пробился в квалификацию еврокубков.