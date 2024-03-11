Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума 11.03.2024, 12:05

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Повышение процентных ставок не смогло ослабить давление на валюту.

Турецкая лира вновь обновила исторический минимум по отношению к американскому доллару. Курс доллара США к турецкой валюте (USD/TRY) на международном рынке Форекс в начале торгов 11 марта подскочил на 0,6% и достиг отметки 32,0254 лиры за доллар.

К 11:33 по Москве курс скорректировался до 32,0033 лиры за доллар, что на 0,51% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Более высокая, чем ожидалось, инфляция в стране в сочетании с опасениями по поводу истощения валютных резервов оказывают давление на валюту, пишет Bloomberg. Волатильность на валютном рынке останется высокой в этом месяце в преддверии местных выборов.

В 2024 году лира ослабла уже более чем на 8% после падения почти на 37% в 2023 году. Восемь повышений процентных ставок Центральным банком Турции за последние месяцы не смогли ослабить давление на валюту. Годовая инфляция в Турции в феврале достигла 15-месячного максимума.

В феврале 2024 года годовая инфляция в Турции выросла до 67,07%, сообщил статистический институт Турции Turkstat. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что годовая инфляция вырастет до 65,7%. Наибольший годовой прирост цен наблюдался в секторе отелей, кафе и ресторанов — 94,78%. Рост цен на образование составил 91,8%.

«Основное ценовое давление продолжает расти, и если рост продолжится, вероятность возобновления цикла ужесточения политики центрального банка Турции только увеличится в ближайшие месяцы», — рассказал старший экономист Capital Economics по развивающимся рынкам Лиам Пич.

Центральный банк Турции приступил к ужесточению денежно-кредитной политики в июне 2023 года после того, как президент Тайип Эрдоган назначил главой регулятора Хафизе Гайе Эркан. Ранее Эркан занимала руководящие посты в банках Goldman Sachs и First Republic. Регулятор повысил процентные ставки восемь раз подряд — с 8,5% до 45%. В общей сложности с июня 2023 года Центробанк Турции поднял учетную ставку на 3650 базисных пунктов.

В начале февраля в Центральном банке Турции был назначен новый глава. Предыдущая глава ЦБ покинула свой пост после восьми месяцев работы. Хафизе Гайе Эркан попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана освободить ее от должности из-за давления на семью. Новым главой ЦБ Турции назначили зампреда Центробанка страны Фатиха Карахана, бывшего главного экономиста Amazon. На заседании в феврале ЦБ Турции сохранил ставку на уровне 45% годовых.

Аналитики ING ожидают, что первое снижение ставки произойдет в последнем квартале 2024 года, и она достигнет 40% к концу года. Однако эксперты также не исключают вероятности сохранения ставки на текущем уровне до начала следующего года.