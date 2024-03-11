В Беларуси хотят ввести изменения по товарам из-за границы 2 11.03.2024, 14:48

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Обсуждается снижение лимитов и введение нового налога.

Еще в декабре прошлого года Государственный таможенный комитет сообщил, что с 1 апреля в Беларуси снизят лимиты на посылки из-за границы и ввезенные наземным транспортом товары. Эти нормы принимаются на уровне Евразийского экономического союза, в который входит и наша страна. Однако сейчас в ЕАЭС обсуждается вариант, чтобы отменить лимиты на беспошлинный ввоз иностранных товаров и ввести единую пошлину в пределах 5%. В этой ситуации журналист «Зеркала» как физлицо спросил в Минской региональной таможне, известно ли уже, что будет в апреле с лимитами на покупки из-за границы.

Напомним, сейчас в Беларусь без уплаты пошлины можно ввести из-за границы товары (в виде посылок и через наземные границы) на сумму до 1000 евро, вес их не должен превышать 31 килограмм. Такие нормы приняли в ЕАЭС в апреле 2022 года, их три раза продлевали, в последний раз — до 1 апреля 2024 года. С инициативой продлить действие повышенных лимитов на уровне ЕАЭС выходила Россия.

С 1 апреля их намерены установить на уровне 500 евро и 25 килограммов (наземным транспортом) и 200 евро и 31 килограмм (посылкой). Именно такие лимиты, которые будут действовать с апреля, сейчас указаны на сайте Государственного таможенного комитета.

Но ранее стало известно, что на уровне ЕАЭС обсуждается вариант отмены порога беспошлинного ввоза иностранных товаров, купленных за рубежом, сообщали ранее «Известия». После устранения такого порога на продукцию из-за границы предлагают обложить такие товары единой пошлиной, размер которой составит около 5%. Вопрос уже обсуждают в Евразийской экономической комиссии. Такой шаг может симметрично увеличить стоимость зарубежной продукции. Если такое решение будет принято на уровне ЕАЭС, то Беларусь также, скорее всего, будет ему следовать.

В Минской региональной таможне, куда журналист «Зеркала» обратился как физлицо, ответили, что не знают, будут ли изменяться лимиты на товары, ввозимые из-за границы. Сотрудница таможни добавила, что «не имеет представления» о том, когда об этом будет известно наверняка.

— У нас информация официальная еще не поступала. Вам никто сейчас этого не скажет. Лимиты действуют до 1 апреля. Но есть риск, что пошлину вам придется заплатить [если нормы скорректируют и товар ввезут после даты, с которой заработают лимиты], — ответила таможенница.

Минфин России тем временем не поддерживает предложение сохранить «потолок» беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на уровне 1000 евро, писали ранее «Ведомости». Причина — «обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы, к настоящему времени в значительной мере исчерпаны». Ранее это ведомство также выступало за снижение «потолка» по посылкам из-за границы — до 200 евро за одну бандероль.