Пленный оккупант интересно объяснил цель своего «визита» в Украину

Пленный оккупант интересно объяснил цель своего «визита» в Украину8
- 11.03.2024, 16:11
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Такого украинские военные еще не слышали.
Пленный российский оккупант удивил своим ответом на вопрос, зачем он отправился на войну в Украину. Он заявил украинским защитникам, что целью его «визита» было сдаться в плен.
Видео допроса пленного 11 марта опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале. Военный РФ рассказал, что его зовут Руслан Петрович Соловьев.
Когда его спросили о цели «визита в Украину», оккупант ответил коротко: «Сдаться!».
«Коротко и ясно. Пленный российский военнослужащий объясняет цель своего визита в Украину», – прокомментировал видео Юрий Бутусов.