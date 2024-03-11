закрыть
11 марта 2024, понедельник, 17:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пленный оккупант интересно объяснил цель своего «визита» в Украину

8
  • 11.03.2024, 16:11
  • 10,880
Пленный оккупант интересно объяснил цель своего «визита» в Украину

Такого украинские военные еще не слышали.

Пленный российский оккупант удивил своим ответом на вопрос, зачем он отправился на войну в Украину. Он заявил украинским защитникам, что целью его «визита» было сдаться в плен.

Видео допроса пленного 11 марта опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале. Военный РФ рассказал, что его зовут Руслан Петрович Соловьев.

Когда его спросили о цели «визита в Украину», оккупант ответил коротко: «Сдаться!».

«Коротко и ясно. Пленный российский военнослужащий объясняет цель своего визита в Украину», – прокомментировал видео Юрий Бутусов.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов