Чилийский производитель меди подал новый иск против «БелАЗа» 2 11.03.2024, 17:08

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Хочет взыскать более $73 миллионов.

Чилийская меднорудная корпорация CODELCO обратилась в Центр арбитража и посредничества (CAM) Торговой палаты Сантьяго с очередным иском против белорусско-чилийского консорциума Consorcio Belaz Movitec (CBM), одним из участников которого является «БелАЗ». Как пишет издание La Tercera, CODELCO на этот раз хочет взыскать более 70,8 млрд песо (свыше $73 млн).

Тяжба между белорусско-чилийским совместным предприятием и местной государственной компанией длится уже год. Она началась в феврале 2023-го, когда CODELCO, сославшись на задержку со сроками выполнения работ, расторгла контракт с CBM. Он был заключен на проведение земляных работ на одном из меднорудных участков госкомпании.

После этого «БелАЗ» с партнером обратились в суд с требованиями по возмещению ущерба. В итоге в июле 2023-го Верховный суд Чили встал на их сторону и обязал CODELCO вернуть всю удерживаемую технику и оборудование (на $40 млн), а также рассчитаться за выполненную работу (на сумму свыше $14 млн).

Кроме того, суд предписал госкомпании вернуть консорциуму остаток гарантийного залога в размере более 6,9 млрд песо (свыше $7,1 млн), который CODELCO удерживала после выплаты зарплат почти 700 работникам, нанятым CBM.

Теперь CODELCO обвиняет белорусско-чилийское предприятие не только в нарушении условий контракта, но и в аварии со смертельным исходом и создании опасности на производственной площадке.