В России снова загорелся белорусский автобус

В России снова загорелся белорусский автобус3
- 11.03.2024, 22:51
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Речь идет о МАЗ-203.
Автобус МАЗ снова загорелся в России, на этот раз в столице Татарстана Казани. Инцидент произошел вечером 10 марта, сообщает «Наша нива» со ссылкой местные телеграм-каналы.
«Вчера вечером загорелся 46-й автобус. Запах горелого ощущался буквально во всем транспорте. Дышать было просто невозможно. Но все же самое главное, что возгорание заметили сразу, оперативно высадили людей и начали тушить», — сообщил очевидец события.
Судя по видео, загорелся автобус МАЗ 203. Крупную партию таких автобусов городские власти Казани закупили в 2018 году. Вообще же МАЗов в столице Татарстана сотни.