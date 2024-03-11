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В России снова загорелся белорусский автобус

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  • 11.03.2024, 22:51
  • 1,380
В России снова загорелся белорусский автобус
Иллюстративное фото

Речь идет о МАЗ-203.

Автобус МАЗ снова загорелся в России, на этот раз в столице Татарстана Казани. Инцидент произошел вечером 10 марта, сообщает «Наша нива» со ссылкой местные телеграм-каналы.

«Вчера вечером загорелся 46-й автобус. Запах горелого ощущался буквально во всем транспорте. Дышать было просто невозможно. Но все же самое главное, что возгорание заметили сразу, оперативно высадили людей и начали тушить», — сообщил очевидец события.

Судя по видео, загорелся автобус МАЗ 203. Крупную партию таких автобусов городские власти Казани закупили в 2018 году. Вообще же МАЗов в столице Татарстана сотни.

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