Ажиотажный бюджетник Renault показали в неожиданном виде 12.03.2024, 10:00

Яркий кабриолет поразил автолюбителей.

Новый бюджетник Renault 5 E-Tech electric покорил покупателей. Автомобиль понравился почти всем, кто его видел. Этому поспособствовал интересный стильный дизайн. А теперь машину показали в новом неожиданном виде.

Автор канала Theottle в YouTube превратил интересную новинку, которая дебютировала в кузове хэтчбек, в яркий кабриолет. Получилось отлично. Настолько, что Renault всерьез следовало бы рассмотреть расширение линейки с помощью подобной модификации. Но о таких планах компании пока ничего неизвестно.

Продажи Renault 5 E-Tech electric еще не стартовали, но машина уже вызвала ажиотаж на рынке. Покупателей заинтересовала современность модели и ее низкая цена. Электрокар собрал 50 000 предзаказов за несколько дней.

Долгожданная новинка дебютировала в рамках Автошоу в Женеве. Дизайн модели Renault 5 E-Tech electric в ретро-стиле продолжает стилистику концепта 2021 года, который намекал на серийный автомобиль.

Новый электрокар Renault 5 E-Tech electric сделали похожим на бюджетный хэтчбек Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год. Компактный кузов получил прямые геометричные черты и крупные элементы простых форм.

Новая бюджетная модель Renault получит несколько силовых установок мощностью 95, 122 и 150 сил. Самый мощный вариант приблизится к 270 л.с. и может получить полный привод, такой электрокар появится позже.

Ориентировочный запас хода – 400 км от батарейного блока емкостью 52 кВтч. Позже предложат удешевленный вариант с 40 кВтч и запасом на 300 км. Цена Renault 5 E-Tech electric – около 25 000 евро.