Что больше всего подорожало в феврале в Беларуси 12.03.2024, 21:15

В топе лекарства, коммуналка, туруслуги.

Белстат озвучил, что больше всего подорожало в феврале 2024 года. Подробности рассказали в пресс-службе Национального статистического комитета.

Говорится, что индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале в сравнении с январем 2024 года составил 0,9%, а с декабрем 2023 - 1,7%. Так, цены не продовольственные товары за месяц выросли на 0,5%, а в сравнении с декабрем - на 1,8%. В годовом исчислении указанный показатель составляет 6,4% к февралю 2023 года.

Из приведенных данных следует, что цены на непродовольственные товары увеличились на 0,5%, а в сравнении с декабрем 2023 - на 0,9%. В годовом исчислении указываются 3,2%. Сказано, что услуги в феврале 2024 в сравнении с январем выросли на 2,3%. Отмечается, что больше всего за месяц подорожал алкоголь (2,1%), а также макаронные изделия (2%), а вот подсолнечное масло подешевело на 1,6%.

В Белстате добавили, что среди непродовольственные товаров больше всего выросли в цене за месяц моющие средства (1,6%), мебель (1,4%), лекарства (1,3%). Указывается, что рекордсменом по росту цен оказались туристические услуги. Называются 7,7%. Также подорожали коммунальные услуги (6%).