Легион «Свобода России» анонсировал непростую ночь для врага в Курской области 12.03.2024, 21:49

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Бойцы легиона удерживают поселок Теткино.

Бойцы легиона «Свобода России» взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области. Российские добровольцы заявляют, что эта ночь будет непростой для врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бойца легиона «Свобода России» Алексея Барановского в эфире телемарафона.

«На этот момент бои немного стихли, но ситуация подвешена. Я думаю, ночь будет непростая в Курской области», - рассказал Барановский.

По его словам, бойцы легиона до сих пор удерживают поселок Теткино в Курской области. Первой из населенного пункта сбежала полиция, затем отошли военные.

«Эффект неожиданности был на нашей стороне. Легион «Свобода России» не намерен покидать село Теткино в Курской области, однако, надо посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше. Пока все находится в подвешенном состоянии», - добавил боец ЛСР.