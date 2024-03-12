закрыть
12 марта 2024, вторник, 22:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Легион «Свобода России» анонсировал непростую ночь для врага в Курской области

  • 12.03.2024, 21:49
  • 4,328
Легион «Свобода России» анонсировал непростую ночь для врага в Курской области

Бойцы легиона удерживают поселок Теткино.

Бойцы легиона «Свобода России» взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области. Российские добровольцы заявляют, что эта ночь будет непростой для врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бойца легиона «Свобода России» Алексея Барановского в эфире телемарафона.

«На этот момент бои немного стихли, но ситуация подвешена. Я думаю, ночь будет непростая в Курской области», - рассказал Барановский.

По его словам, бойцы легиона до сих пор удерживают поселок Теткино в Курской области. Первой из населенного пункта сбежала полиция, затем отошли военные.

«Эффект неожиданности был на нашей стороне. Легион «Свобода России» не намерен покидать село Теткино в Курской области, однако, надо посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше. Пока все находится в подвешенном состоянии», - добавил боец ЛСР.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов