Минское «Динамо» вылетело из плей-офф КХЛ 1 12.03.2024, 22:07

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13 лет «стабильности».

Минское «Динамо» завершило выступление в плей-офф КХЛ. Очередная попытка преодолеть первый раунд сложилась неудачно — как и все предыдущие. В шестом матче 1/8 финала белорусская команда оказалась слабее московского «Динамо» — 1:3, передает «Зеркало».

«Минск-арена» вновь собрала аншлаг, как и в двух предыдущих матчах в этой серии в белорусской столице. Хозяева быстро повели в счете. На 5-й минуте Сэм Энас взял инициативу на себя в большинстве и метко пульнул в ближнюю «девятку». Отметим, что в первом периоде минчане ни разу не удалились, что их часто подводило в прошлых поединках.

Во второй трети гости бросились отыгрываться, и в одной из быстрых атак беларусский защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец затащил шайбу в чужую зону, прострелил, где расторопнее всех оказался Максим Джиошвили — 1:1.

На 43-й минуте отличились российские хоккеисты: Артем Ильенко принял шайбу прямо перед воротами соперника, развернулся и пробил голкипера. Пришел черед хозяев проявлять характер. Но ни сил, ни мастерства на камбэк уже не было. А за 6 секунд до сирены Джордан Уил поразил пустые ворота.

Таким образом, московское «Динамо» выиграло серию со счетом 4:2. А минский клуб с учетом нынешнего сезона восемь раз в истории выступал в 1/8 финала, но все попытки с 2011 года преодолеть первую стадию плей-офф КХЛ были безуспешными.