Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина сыграет в финале Еврокубка 12.03.2024, 23:44

Екатерина Снытина

Белоруска входит в топ-3 по очкам за всю историю турнира.

Известная беларусская баскетболистка Екатерина Снытина вместе со своей командой «Лондон Лайонс» пробилась в финал Еврокубка. В полуфинале английский клуб обыграл по сумме двух матчей итальянскую «Венецию», передает «Зеркало».

В первой игре «Лондон Лайонс» был сильнее «Венеции» в гостях с минимальной разницей в счете — 69:68. Снытина за 11 минут на площадке не набрала очков.

В ответном матче «львы» тоже победили — 71:59. Екатерина сыграла 25 минут 45 секунд, отметилась 6 очками, 4 подборами, 4 результативными передачами и 2 перехватами.

В финале Еврокубка (это второй по силе международный клубный турнир в женском баскетболе после Евролиги) «Лондон» сыграет с победителем пары «Бешикташ» (Турция) — «Жирона» (Испания). Матчи пройдут 3 и 10 апреля.

Снытина второй год подряд выступает за «Лайонс». Она заявляла, что нынешний сезон будет последним в ее профессиональной карьере.

Отметим, что беларуска по набранным очкам входит в топ-3 в истории Еврокубка. В 102 матчах турнира на ее счету 1203 очка. По этому показателю она уступает только Шей Дорон из Израиля (1256) и американке Мишель Сноу (1218), которые завершили карьеру.

Ранее Екатерина играла в Еврокубке за команды: «Несибе Айдын» (Турция), «Бешикташ» (Турция), «Хатай» (Турция), ДВТК (Венгрия), «Тарсус» (Турция), «Вологда-Чеваката» (Россия), «Надежда» (Россия), «Динамо» (Москва, Россия).