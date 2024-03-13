Новейший недорогой соперник Tesla вызвал ажиотаж 13.03.2024, 10:41

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Он собрал почти 70 тысяч предзаказов за сутки.

Электрический внедорожник Rivian R2 ранее показали в ходе официальной премьеры. Многообещающая и долгожданная модель будет соперничать с самым дешевым кроссовером Tesla – электрокаром Model Y. Прямые продажи Rivian R2 еще не стартовали, но электромобиль уже вызвал ажиотаж на рынке.

По данным Carscoops, электрокар собрал более 68 000 предзаказов менее чем за 24 часа после старта приема заявок. Результат отличный, это в полной мере показывает интерес покупателей к новинке.

Внедорожник Rivian R2 2026 модельного года займет место базовой модели в линейке. Электрический кроссовер из Америки сохранил знакомый дизайн других моделей компании. В дизайне в целом не произошло никаких сюрпризов – это фактически уменьшенный вариант электровнедорожника Rivian R1S. Однако новинка станет более удобным и подходящим для молодых покупателей предложением.

Электромобиль Rivian R2 – первенец автопроизводителя в относительно компактном сегменте. Новинка окажется даже быстрее Tesla – будет разгоняться до 100 км/ч быстрее трех секунд в топовом полноприводном исполнении с тремя моторами. Также появится двухмоторный вариант, а базовой станет модель с одним электродвигателем и задним приводом.

Запас хода Rivian R2 обещают не менее 480 км для всех модификаций. Вместе с этой моделью компания выйдет на европейский рынок. На данный момент электрокары Rivian продаются в США и Канаде.

Цена Rivian R2 – 45 000 долларов, что полностью соответствует стоимости главного соперника – Tesla Model Y. Вдобавок покупатели (во всяком случае, в США) получат право на налоговую скидку в размере 7500 долларов, что сделает новинку еще привлекательнее.

Для производства автомобиля компания строит завод в американском штате Джорджия стоимостью 5 млрд. долларов. Серийное производство модели планируют наладить в 2026 году, тогда же начнутся первые поставки покупателям.