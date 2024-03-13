В Беларуси сокращается число занятых в экономике 9 13.03.2024, 12:11

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Одновременно с этим в стране фиксируется рекордно низкая безработица.

Число работающих белорусов продолжает сокращаться, за январь экономика потеряла еще 11 тысяч работников. На это обратил внимание ресурс «Вашы грошы». Правительство пытается остановить отток кадров из экономики, но пока безуспешно. В новой концепции миграционной политики на 2024-28 даже наметили разработать дополнительные меры «по стимулированию возвращения белорусских граждан, выехавших на работу за пределы Республики Беларусь».

В январе 2023 года в экономике страны было занято 4 миллиона 129 тысяч человек. Одновременно в Беларуси фиксируется рекордно низкая безработица. Речь идет не только о числе зарегистрированных как безработные. Но и о показателе, который рассчитывается по международной методологии.

На снижение числа занятых в экономике влияют не только демография и отъезд внушительного числа специалистов за границу, отмечает ресурс. Но и особенности белорусского рынка труда — неэффективная кадровая политика и сравнительно низкие зарплаты.