Итоги перерегистрации агроусадеб в Браславском районе: из 300 остались пять 4 13.03.2024, 15:50

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В двух районах Витебской области не осталось ни одной агроусадьбы.

Сотрудница Витебского облисполкома рассказала БелТА, как прошла и чем закончилась перерегистрация агроусадеб в области.

По словам главного специалиста сектора туризма и физкультурно-оздоровительной работы управления спорта и туризма Витебского облисполкома Ольги Федоровой, основные претензии к собственникам агроусадеб во время процедуры перерегистрации были в том, что их деятельность ушла больше в сдачу жилья в аренду, чем представляла собой собственно агроусадебную деятельность.

«В Витебской области было очень много агроэкоусадеб. Основная масса приходилась на Браславский район – там было 300 агроэкоусадеб, а при перерегистрации остались только пять. Дальше мы их не контролируем», – сказала представитель исполкома.

Во время перерегистрации в Витебской области были созданы комиссии, в которые входили заместители председателя райисполкома по социальным вопросам, специалисты по туризму, пожарная служба, специалисты по гигиене.

«Типичные нарушения, которые выявляла комиссия – несоответствие законодательству. У кого-то были вопросы по гигиене, потому что был определен ряд новых требований. Даже, если у них установлена мангальная зона, по новым требованиям должна быть обязательно и проточная вода, а раньше такая деятельность могла осуществляться в доме, на хуторе и их не проверяли», – сказала Ольга Федорова.

Специалист исполкома считает уменьшение количества агроусадеб в 60 раз позитивным результатом:

«И это большой плюс, что у нас остались лучшие из лучших усадеб, которые работают по узкой специализации».

Всего сейчас в Витебской области зарегистрированы 162 агроэкоусадьбы. Они остались практически во всех районах области, за исключением Дубровенского и Толочинского – там вообще нет усадеб. Больше всего агроусадеб осталось в Глубокском районе – 32, там же существует единственный в регионе агроэкотуристический кластер.

Агроусадьбы в Беларуси должны были пройти перерегистрацию до 1 июля 2023 года. Хозяева усадеб должны были подать заявки, после чего комиссия из представителей различных служб и местных исполкомов осматривала объекты агроэкотуризма на предмет соответствия деятельности указа №351 от 4 октября 2022 года.

Также Ольга Федорова рассказала, что в 2024 году в Витебской области планируется развивать 13 видов туризма.

«Разрабатываются селфи-места, которые также пользуются популярностью. Наверное, тоже интересная и заметная работа – разработка сувенирной продукции с васильками», – сказала специалист исполкома.

В начале 2023 года в Беларуси было 3043 агроусадьбы. До конца декабря 2023 года осталось 1297.