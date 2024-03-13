В Беларуси доходы розничной торговли продуктами упали на 15% 2 13.03.2024, 19:19

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Одной из причин выступает низкая рентабельность.

В бизнес-союзе обратили внимание на то, что доходы розничной торговли продуктами уменьшились на 15%. Подробности озвучили в Минском союзе предпринимателей и работодателей.

Сообщается, что одной из причин выступает низкая рентабельность. Так, затраты увеличиваются вместе с выручкой. В бизнес-союзе добавили, что одним из главных факторов здесь является постановление Совета министров №713, связанное с регулированием цен. Согласно экспертным оценкам, пришли к следующему:

«По экспертным оценкам, его действие привело к уменьшению валовых доходов предприятий розничной торговли продуктами питания в среднем не менее, чем на 15% при аналогичной выручке», - говорится в заявлении бизнес-союза.