Добровольцы вошли в Грайворон Белгородской области РФ 3 14.03.2024, 13:57

3,304

В городе идут интенсивные стрелковые бои.

Третий день продолжается совместная операция добровольцев РДК, легиона «Свобода России» и «Сибирского батальона» на территории РФ.

Сегодня стало известно, что добровольцы вошли в город Грайворон Белгородской области РФ, в населенном пункте идут интенсивные стрелковые бои, сообщает dialog.ua.

С обеих сторон поступает противоречивая информация о потерях в живой силе и технике.