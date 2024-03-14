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Добровольцы вошли в Грайворон Белгородской области РФ

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  • 14.03.2024, 13:57
  • 3,304
Добровольцы вошли в Грайворон Белгородской области РФ

В городе идут интенсивные стрелковые бои.

Третий день продолжается совместная операция добровольцев РДК, легиона «Свобода России» и «Сибирского батальона» на территории РФ.

Сегодня стало известно, что добровольцы вошли в город Грайворон Белгородской области РФ, в населенном пункте идут интенсивные стрелковые бои, сообщает dialog.ua.

С обеих сторон поступает противоречивая информация о потерях в живой силе и технике.

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