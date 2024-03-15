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Россия попадает в цугцванг: озвучен сценарий переворота в Кремле

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  • 15.03.2024, 8:55
  • 8,658
Россия попадает в цугцванг: озвучен сценарий переворота в Кремле

Появится новая политическая фигура.

Доктор политических наук Максим Разумный считает, что в России возможен сценарий с дворцовым переворотом и появление новой политической фигуры

Об этом он рассказал эспрессо.tv.

По словам Максима Разумного, Россия может попасть в определенную временную ловушку, которая в шахматах называется «цугцванг» (нем. Zugzwang – «принуждение к ходу»), положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.

«В принципе, это может произойти через полгода – некий «дворцовый» переворот, Путина кем-то замещают и так далее. Это дает возможность появиться какой-то новой политической фигуре, которая начнет договариваться с Западом и выторговать себе хорошие условия. Но если Путин даже остается у власти, эти новые условия становятся все хуже и хуже. То есть это может произойти через 2-3 года», – заявил эксперт.

По его мнению, очень важно, когда закончится активная фаза боевых действий.

«Мы не говорим, когда закончится война, потому что сейчас не видно возможности и необходимости завершить ее каким-то договором или соглашением с диктатором. Речь идет об окончании активной фазы боевых действий. И чем быстрее это произойдет, тем быстрее россияне начнут спрашивать, что это было и зачем?» – объяснил Максим Разумный.

По его словам, сейчас в период обострения граждане РФ инстинктивно поддерживают свою армию и президента. Однако как только это завершится, возникнет очень много вопросов по поводу потерянных на войне молодых мужчин.

«То есть это такой долгий процесс, но он может быть ускорен любым обстоятельством», – считает эксперт.

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