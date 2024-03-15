В Хойниках водитель пьяным приехал в ГАИ отдать квитанцию о штрафе за пьяное вождение 1 15.03.2024, 11:02

Чем закончился курьезный случай?

Прокуратура Хойникского района направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который обвиняется в нетрезвом вождении в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение.

Ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничения свободы на срок до 2 лет, или ареста. Обстоятельства дела, которые рассказали в прокуратуре выглядят курьезными.

2 февраля этого года обвиняемого привлекли в административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Мужчину оштрафовали на 100 базовых величин (4000 рублей), а также лишили водительских прав на 3 года.

«Находясь в подавленном состоянии, обвиняемый употребил не менее 200 грамм водки. И вечером того же дня после уплаты штрафа направился в ОГАИ ОВД Хойникского района, чтобы отдать квитанцию. Однако выводов для себя не сделал и, несмотря на запрет, опять сел за руль автомобиля. Действия обвиняемого пресекли сотрудники органов внутренних дел на автостоянке около здания ГАИ, когда тот направлялся домой», – говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге было возбуждено уголовное дело. Теперь мужчина предстанет перед судом.

Обвиняемый остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.