Кого в Беларуси в 2024 году запишут в «тунеядцы»? 3 15.03.2024, 15:17

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Бухгалтер рассказала, как изменилось законодательство.

Активная пользовательница соцсетей и по совместительству «бухгалтер блогеров», как называет себя белоруска, рассказала в TikTok о том, что изменилось в законодательстве о «тунеядцах» в 2024 году.

Так, девушка отметила постановление Совета министров от 25 января 2024 года, в котором указано, что «теперь мало просто числиться индивидуальным предпринимателем». По её словам, для того, чтобы бизнесмена не внесли в базу граждан, не занятых в экономике, в обязательном порядке нужно платить подоходный налог, пишет telegraf.news.

Рассказала белоруска и о фермерах с домохозяйками. Их могут записать в «тунеядцы» в случае, если они собираются выезжать за пределы Беларуси больше чем на 30 дней.

А вот те, кто сдаёт в аренду жилые и нежилые помещения, а также места для парковки, по словам блогера, могут не переживать: заплатите подоходной налог и живите спокойно.

«Как вам такие новости?» — спросила у пользователей автор ролика и тут же получила многочисленные ответы.

«Ну что теперь, значит, должен буду за жизнь в РБ… Низкий поклон не подойдёт?» — с ноткой сарказма отметил один из белорусов.

«Не работала, не работаю и не собираюсь работать», — написала девушка и добавила: «Найдите себе богатых родителей или хорошего, нежадного мужика».

«Огонь! Сейчас базы ИП поднимут, и будут работать 25/8», — прокомментировал ещё один пользователь TikTok.

Согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь №53 от 25 января 2024 года в п.3 сказано, что к «тунеядцам» не относятся «граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, – при условии уплаты с доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, подоходного налога с физических лиц и (или) единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц за соответствующий период осуществления деятельности, а в случае освобождения в соответствии с законодательными актами от уплаты данных налогов – независимо от их уплаты».

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Помимо этого, изменения коснулись и тех, кто воспитывает детей до 7 лет, а также детей с инвалидностью и многодетных. Чтобы не оказаться в базе «тунеядцев», нужно проживать в Беларуси. Исключение составляет лишь выезд за границу на лечение или оздоровление.

Также в документе указано, что с 25 февраля власти учитывают сведения, полученные от российских пограничников. МВД Беларуси каждые четыре месяца будет получать информацию о белорусах, которые въехали или выехали через российские КПП.