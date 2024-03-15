Трагедия в БГУИР: трое студентов покончили с собой 6 15.03.2024, 19:51

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В общежитиях накалилась атмосфера.

С января этого года в общежитиях БГУИР как минимум три студента покончили жизнь самоубийством. Об этом «Зеркалу» рассказал парень, который живет в одном из общежитий университета. Собеседник жалуется, что подробности трагедий студентам не рассказывают, а психологическую помощь, по его словам, не предлагают.

Что произошло?

Антон (имя изменено) говорит, что в конце января один из студентов БГУИР покончил жизнь самоубийством в общежитии №1.

— Его знакомые говорят, что он сильно переживал из-за пересдач и выселения из общежития, — рассказывает собеседник. — А в начале марта другой студент спрыгнул с 12-го этажа этого общежития. О причинах ничего не известно. Были очевидцы этого случая. Как только в чате общежития стали обсуждать этот вопрос (спрашивали, откуда крики), резко все стали удалять сообщения, потому что якобы чаты будут проверять. А лучше бы обратили внимание на состояние студентов: многие об этом знают и говорят и явно переживают. Только через пару дней после второго случая администрация стала проверять чистоту комнат и посещаемость в универе, как будто это что-то решит. Я понимаю, что за всеми не уследить, но ни разу психолог в университете не проводил с нами работу, а ведь и поступление, и экзамены — это такой стресс.

Еще одно самоубийство, по словам Антона, произошло 10 марта. Парень покончил с собой уже в общежитии №2. Об этомрассказала и одна из студенток БГУИР Мария (имя изменено):

— Пра гэта выкладчыкі не расказваюць, я даведалася праз сваіх аднагрупнікаў. Не ведаю, якія дакладна меры прымае адміністрацыя, але ўсіх суседзяў таго хлопца з другога інтэрната перасялілі, а сам блок закрылі на год.

По словам девушки, покончивший с собой в общежитии №2 учился на первом курсе. Больше ничего о нем она не знает — информацию о трагедиях учащимся не сообщают.

— Канешне, думаю, пасля такіх навінаў ва ўсіх быў шок, — уверена она. — Але калі асабіста з чалавекам не знаёмы, яно па-іншаму ўспрымаецца. Магчыма, у інтэрнатах больш панурая атмасфера, але сама не жыву там, таму не ведаю дэталі.

Что говорит администрация общежития?

Как взволнованная ситуацией мама одной из студенток БГУИР журналистка позвонила в общежитие №1. Заведующая Елена Продеус рассказала, что информировать студентов о случившемся администрация не собиралась, а вот психологическую помощь им всегда готовы предоставить.

— Мы не должны ничего такого объяснять [что происходит], — заявила она. — Если у вашего ребенка есть какие-то проблемы, у нас здесь прямо в общежитии работает психолог. Если нужно какую-то работу провести, конечно, можем это сделать. <…> На своем уровне я проговаривала все эти вопросы. Говорила, что, что бы ни произошло в жизни, думайте не только о себе, а еще о том, что у вас есть мамы, братья и сестры, думайте о последствиях, которые могут быть. А вообще вы все молоды, и у вас должно быть желание увидеть завтрашний день, добиться чего-то нового. И не важно, если что-то не получилось. Не получилось сегодня — получится завтра. То есть вот такие беседы мы ведем, но не обсуждаем те вещи, которые сделаны, скажем так, неправильно. Поэтому не думаю, что нужно такие вещи популяризировать и выставлять напоказ.

Рассуждая о причинах нескольких трагедий, заведующая заверила: все происходящее не имеет отношения к университету.

— В голову каждому ребенку мы не залезем, — считает она. — Понятное дело, мы не провоцируем такие вещи. <…> Это точно никак не связано, что здесь кто-то кого-то к чему-то принуждает либо создает такие условия для этого. И, скажем так, нет такого, что здесь какие-то запрещенные вещи происходят. Ничего этого подобного и близко не допускаем. Вообще у нас все достаточно доброжелательные.

По словам Елены Продеус, в причинах трагедий сейчас разбираются следственные органы.