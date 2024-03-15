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Новый флагманский Volkswagen впервые заметили на дорогах

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  • 15.03.2024, 20:06
Новый флагманский Volkswagen впервые заметили на дорогах

Авто проходит тесты за полярным кругом в Швеции.

В интернет попали шпионские фото нового Volkswagen Phideon. Флагманский седан немецкой марки проходит тесты за полярным кругом в Швеции. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на сайт Carscoops.

Новый Volkswagen Phideon стал более элегантным и обтекаемым. У него вытянутый силуэт с изогнутой крышей и профилированными боковинами. Также видно, что увеличен воздухозаборник в переднем бампере.

Volkswagen Phideon второго поколения презентуют на автошоу в Пекине или Гуанчжоу, ведь на данный момент китайский рынок является ключевым для модели. Именно в этой стране с 2016 года и выпускают седан с 2016 года. Его стартовая цена составляет 47 700 долларов.

Volkswagen Phideon — это фактически преемник знаменитой модели Phaeton. Его создали после того, как VW Phaeton второй генерации отменили. Большой пятиметровый седан построен на платформе MLB Evo от Audi A6, и новое его поколение сохранит ее.

Скорее всего, новый Volkswagen Phideon сохранит бензиновые турбомоторы объемом 2,0 и 3,0 л. Кроме того, в линейке может появиться гибридная версия. Останутся версии с передним и полным приводом.

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