В крыше московского аэропорта Домодедово зияет огромная дыра 1 17.03.2024, 14:20

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СМИ раскрыли подробности мощной атаки беспилотников.

Как минимум один беспилотник, который ночью прилетел по московскому аэропорту Домодедово, не удалось сбить.

Ночью в московском аэропорту Домодедово был прилет по складу. Сбить беспилотник российская система ПВО не смогла.

Об этом сообщил влиятельный российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который, предположительно, связан с российскими спецслужбами.

Ресурс опубликовал фото аэропорта Домодедово с последствиями ночного налета БПЛА. В крыше виднеется внушительная дыра.

«Один БПЛА летел именно в склад под Домодедово, в сектор «Г», где хранятся ГСМ (горюче-смазочные материалы - ред.). Был отчетливый прилет, а не падение обломков», - сообщил канал.

Он уточнил, что еще один БПЛА пролетел мимо склада. Куда он попал, пока неизвестно.

«ПВО по этим целям в Домодедово не работала», - уточнили в «ВЧК-ОГПУ».

Отметим, что удар по Домодедово был нанесен как минимум тремя ударными дронами в ночь на воскресенье, 17 марта.

Судя по кадрам с места, укрытия гражданским предоставлено не было. Людей на момент атаки просто выгнали на улицу из здания аэропорта, и они в страхе наблюдали попытки ПВО сбить БПЛА. О пострадавших информации на данный момент нет. Также очевидцы зафиксировали сильное задымление в Домодедово в результате налета беспилотников.