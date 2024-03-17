Рост ВВП Украины за первые два месяца ускорился 17.03.2024, 16:06

До 3,6%.

Министерство экономики Украины оценило рост внутреннего валового продукта в январе-феврале на уровне 3,6%. Об этом сообщила министр Юлия Свириденко в Facebook в воскресенье.

«В январе-феврале мы оцениваем рост ВВП на уровне 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовали несколько факторов, в частности инвестиционный спрос, благоприятные погодные условия для строительных работ, экспорт сельскохозяйственной продукции, работа украинского морского коридора, расширение производственных мощностей в сфере добывающей промышленности и стабильности в энергетике», — написала она.

Рост ВВП в январе 2024 года министерство оценивало на уровне 3,5%.

Свириденко прогнозирует, что благодаря положительным показателям в ключевых отраслях экономики, устойчивый рост будет зафиксирован по результатам всего первого квартала.