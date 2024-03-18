Новая высота курса доллара не за горами 18.03.2024, 8:30

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Чего ждать белорусам.

Что же все-таки произошло на валютном рынке и какое это может оказать влияние на курсообразование в ближайшее время? О причинах пишут эксперты сайта myfin.by.

Во-первых, укрепление доллара США ни мировом финансовом рынке. На внебиржевом рынке Форекс курс основной валютной пары EUR/USD остановился в одном шаге от уровня в 1,100 и с разворотом ушел ниже 1,0870. Поводом для этого стала статистика инфляции и рынка рабочей силы в США во вторник 12 марта и четверг 14 марта. Инфляционные показатели неожиданно выросли до 3,2% г/г в феврале против 3,1% прогноза и столько же в январе 2024 года. Число заявок на получение пособия по безработице в феврале сократилось до 209К против прогноза в 218К. все это свидетельствует о разогреве американской экономики, с чем уже более двух лет борется ФРС США в виде высокой процентной ставки. В ближайшую среду 20 марта в 21:00 по Минску состоится очередное заседание монетарного комитета ФРС, но рынок уверен в ужесточении риторики регулятора. Отсюда рост процентных ставок по американским трежерис и укрепление «бакса».

Возвращаясь на российский рынок, во-вторых – это появившиеся сообщения о постепенном смягчении и отказе от Указа об обязательной продаже валютной выручки. Дело в том, что этот инструмент, поддержавший рубль в августе прошлого года, сейчас становится мало актуальным в силу того, что евро и доллар США в самой выручке успешно снижается, доля расчетов в российских рублях и дружественных валютах растет. По данным Центробанка России в 2023 году доля расчетов за экспорт в рублях составила 39%, доля евро и доллара сократилась до 31,5% против 63,6% годом раннее, доля дружественных валют выросла до 29,4%. Таким образом, сокращение предложения доллара США и евро на внутреннем валютном рынке идет естественным путем при сохранении спроса.

Новые уровни на неделе

На начавшейся неделе это может стать основанием для дальнейшего снижения обменного курса белорусского рубля. В этих условиях можно ожидать повышение пары USD/BYN до 3,300, российский рубль в таких условиях тестирует поддержку на RUB/BYN 3,500 за 100 российских рублей.