ISW: СБУ поразила 12 российских НПЗ 18.03.2024, 10:26

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У России возникли серьезные проблемы с ремонтом.

Удар по Славянскому нефтеперерабатывающему заводу в России в ночь на 17 марта стал по меньшей мере девятым ударом Украины по российским НПЗ за последнюю неделю.

Об этом идет речь в новой сводке ISW (Института изучения войны).

Аналитики ISW обратили внимание на новые сообщения о том, что в ночь с 16 на 17 марта СБУ, ССО и Силы беспилотных систем Украины нанесли успешный удар беспилотниками по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае.

Речь идет об ударе по ректификационным колоннам атмосферной перегонки нефти Славянского нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ, что привело к значительному пожару. Один из российских «военкоров» заявил, что два из 17 беспилотников, которые были нацелены на этот завод, попали в предприятие. Суспільне со ссылкой на источники сообщало, что только дроны СБУ уже нанесли успешные удары по 12 нефтеперерабатывающим заводам в России. [Такую же цифру приводило 17 марта агентство Reuters, уточняя, что в этой сводке не учтены удары дронами ГУР и другими БПЛА прим. ред.]. Один из российских «военкоров» заявил, что украинский удар по Славянскому нефтеперерабатывающему заводу является девятым ударом Украины по российскому нефтеперерабатывающему заводу за последнюю неделю.

Другой российский «военкор» признал, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам являются более серьезными, чем удары по топливным складам, поскольку международные санкции против России затрудняют способность России ремонтировать технологически сложные нефтеперерабатывающие предприятия.