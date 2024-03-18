Лукашенко не спешит поздравлять Путина 6 18.03.2024, 10:43

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Фото: Getty Images

Молчит и Си Цзиньпин.

ЦИК России нарисовал Путину 87,33% голосов на так называемых выборах. Его уже поздравили лидеры некоторых стран СНГ, Латинской Америки и КНДР. Но до сих пор молчит его ближайший союзник — Александр Лукашенко. Паузу взял и Китай.

Из стран постсоветского пространства первым Путина поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Свои поздравления ему направили также лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, президент Гондураса Сиомара Кастро, президент Боливии Луис Арсе, а также президент Никарагуа Даниэль Ортега.

Страны Запада заявили, что выборы в России нельзя считать законными, свободными и честными.