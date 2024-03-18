«Барселона» разгромила «Атлетико» и вышла на второе место в Ла Лиге 18.03.2024, 13:15

Фото: Juan Carlos Lucas/NurPhoto/Getty Images

Один из голов забил польский футболист Роберт Левандовский.

«Атлетико» и «Барселона» сыграли в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 29-го тура Ла Лиги состоялся 17 марта на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

После сложного матча в Лиге Чемпионов, каталонцы обыграли мадридский «Атлетико» со счетом 3:0.

Голами отметились Фелиш Жоа, польский нападающий Роберт Левандовский и Лопес Фермин.

Теперь «Барселона» поднялась на второе место в Ла Лиге, обойдя «Жирону», и отстает от «Реала» на 8 очков. «Атлетико» опустился на 5-е место.