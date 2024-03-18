В Беларуси ввели новшество для таксистов 12 18.03.2024, 19:05

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Теперь им нельзя использовать свои машины-такси для личных нужд.

Белорусские таксисты по новому указу об автомобильных перевозках пассажиров не могут использовать собственные машины-такси для личных нужд. Об этом говорили во время очередного обсуждения изменившегося законодательства, на котором присутствовали власти и представители отрасли пассажирских перевозок, организованном учебным центром «Академтранс», сообщает officelife.media.

Так, во время обсуждения обратили внимания на тот факт, что владелец такси не имеет права использовать автомобиль для личных нужд. В указе содержится норма о том, что автомобиль, использующийся в такси, должен быть окрашен или оклеен в соответствии с регламентом, и внесен в реестр. В итоге такси перестает быть личным транспортом и может передвигаться только по нуждам перевозчика и только в рабочее время.

Получается, что после рабочей смены машину такси, даже если она в личной собственности, для своих нужд использовать нельзя. После смены машина такси должна быть поставлена на стоянку. Смена заканчивается спустя 20 минут после того, как машина приехала на стоянку.