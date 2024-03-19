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«Уже не смешно»: у российской пропагандистски случился нервный срыв

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  • 19.03.2024, 15:06
  • 9,228
«Уже не смешно»: у российской пропагандистски случился нервный срыв

Паника в прямом эфире «Первого канала».

Российская пропагандистка в эфире «Первого канала» начала возмущенно кричать, что высмеивать лидеров стран Запада просто глупо, потому что они дают Украине оружие, которое эффективно работает и истребляет российских военных. Об этом рассказал журналист и блогер Денис Казанский на своем YouTube-канале.

По словам Z-ведущей, «это не смешно уже». И можно сколько угодно насмехаться над Макроном, причисляя его к ЛГБТ-сообществу, но при этом его самолеты летают.

«Он же идейный. Мы хихикаем, а он войска введет, и наши дети будут умирать», – панично воскликнула путинистка. Также она заявила, что «враг сильный и ничего он не гниет и не рушится».

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