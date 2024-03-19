Будет ли единым для физлиц и фирм список авто для уплаты повышенного транспортного сбора? 19.03.2024, 17:28

Ответили в налоговой.

Налоговики составили предварительный список моделей авто, за которые надо будет платить транспортный сбор в десятикратном размере. Пока этот перечень касается организаций, а в перспективе — и население. «Зеркало» спросило у налоговиков, стоит ли физлицам ориентироваться на этот список и когда им придется платить повышенные налоги за шикарные машины.

В колл-центре МНС не смогли прокомментировать, когда и за какие марки авто физлицам придется платить транспортный налог, увеличенный в 10 раз по сравнению со стандартной ставкой. Причина — сотрудники разъясняют только принятые документы. А вот в налоговой инспекции Логойского района предполагают, что в этом вопросе может что-то проясниться через несколько месяцев.

— В прошлом году мы платили транспортный налог за 2022 год. В этом году надо будет платить за 2023 год, но пока начислений еще нет, данные ГАИ еще не загружала. Они будут только в конце лета, — пояснила сотрудница налоговой инспекции.

Специалист добавила, что в данных от ГАИ налоговики видят, какая машина числится на конкретном человеке, какого числа ее поставили на учет. Исходя из этих сведений они начисляют налог за конкретный автомобиль. При этом налог высчитывается за период пользования машиной.

— Пока про список авто повышенной комфортности для физлиц еще ничего не слышно. Может быть, что-то будет известно к концу лета, когда к нам придет очередная информация по уплате транспортного налога за прошлый год, — добавила инспектор.

Напомним, с этого года в Беларуси ввели повышенный транспортный налог на авто повышенной комфортности не старше трех лет. Этот сбор будет в десять раз выше, чем стандартный. При этом правительство должно определить, какие конкретно авто будут подпадать под повышенный налог.

18 марта МНС сообщило, что подготовлен проект постановления Совмина со списком такого транспорта. Документ находится на согласовании у заинтересованных госорганов, уточняют в ведомстве. Это означает, что перечень авто, с которых будут брать повышенный транспортный налог, фактически уже утвержден. Дальнейшее его утверждение, по всей видимости, — технический вопрос, потому что ведомство уже прописало конкретные сроки, когда организациям надо уплатить такой сбор.

В проекте постановления определен перечень транспортных средств повышенной комфортности: все модели Aston Martin, Aurus, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren, Porsche и Rolls-Royce и некоторые модели Audi, BMW, Lexus, Cadillac, Land Rover, Mercedes-Benz, Toyota.

Напомним, о транспортном налоге ранее высказывался Лукашенко. По его мнению, платить за дороги должны те, кто по ним перемещается.