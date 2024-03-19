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МОК запретил участие спортсменов из Беларуси в параде атлетов

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  • 19.03.2024, 21:39
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МОК запретил участие спортсменов из Беларуси в параде атлетов

Запрет касается и российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил спортсменам из Беларуси и РФ участвовать в параде атлетов на летних Олимпийских играх в Париже. Атлеты в нейтральном статусе не будут участвовать в параде делегаций во время церемонии открытия, поскольку являются индивидуальными спортсменами, говорится в заявлении МОК, опубликованном во вторник, 19 марта.

Однако у не допущенных к участию в параде спортсменов будет возможность присутствовать на этом событии, добавили в организации. Аналогичный сценарий использовался в отношении «независимых участников» Олимпиады из Югославии в Барселоне в 1992 году, указали в комитете.

МОК ожидает, что квалификацию на Олимпиаду во французской столице пройдут 36 россиян и 22 атлета с белорусскими паспортами. Решение об их участии в церемонии закрытия Игр будет принято позднее, отметили в организации.

По решению МОК, принятому в декабре 2023 года, атлеты из России и Беларуси будут допущены к соревнованиям лишь в нейтральном статусе, без флагов своих стран и иной национальной атрибутики. В Играх не смогут принять участие спортсмены, активно поддерживающие российское военное вторжение в Украину, а также связанные с российской или белорусской армией, с силовыми структурами и органами безопасности этих стран.

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Столица Франции уже принимала летнюю Олимпиаду в 1900 и 1924 годах.

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