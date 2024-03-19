Канада выделит почти $30 млн на чешскую инициативу по закупке снарядов для ВСУ 19.03.2024, 21:47

Также страна пожертвует Киеву приборы ночного видения.

Канада выделит $29,40 млн на возглавляемую Чехией инициативу, направленную на закупку 800 тысяч артиллерийских снарядов у третьих стран для Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны страны Билла Блэра.

Канада заявила, что передаст более 40 млн канадских долларов на чешскую инициативу. Также страна пожертвует Киеву приборы ночного видения на сумму 7,5 млн канадских долларов.

Обязательство помочь в покупке снарядов было частью оборонного соглашения, которое Канада подписала в прошлом месяце с Чехией, но тогда Оттава не уточнила, сколько средств она готова выделить.