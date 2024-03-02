Ученые выяснили, кто построил Большого Сфинкса в Египте 3 2.03.2024, 13:45

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Традиционная концепция опровергнута.

Египет всегда вызывал интерес своей таинственностью, мифичностью и величественными сооружениями, которые являются свидетелями древних эпох. Традиционно считалось, что египтяне построили Великого Сфинкса вместе с Пирамидой Хеопса. Однако вопрос, как это было осуществлено с ограниченным инструментарием и примитивными технологиями по сравнению с современными, остается открытым.

Об этом сообщает издание Physical Review Fluids.

Недавние исследования показали, что сфинкс в Гизе, возможно, не был построен людьми. Научная работа группы ученых из Нью-Йоркского университета проецирует новый свет на это древнее загадочное место.

Вместо традиционной концепции, по которой сфинкса создали египетские скульпторы, исследователи предлагают совершенно новую сенсационную теорию — сфинкс является естественной формацией, созданной природными процессами. А человек уже приложил минимум усилий, чтобы придать этой природной структуре нужную узнаваемую форму, сохранив при этом основу.

Основой их исследования стала природная формация, известная как ярданг, которая образуется в результате выветривания пород, таких как песчаник и глина.

Ярданги часто напоминают форму сидящих или лежащих животных и могут встречаться в пустынных районах с сухим и жарким климатом, включая северо-восток Египта.

Ученые, чтобы подтвердить свою теорию, воссоздали условия формирования ярдангов в лабораторных условиях. Они использовали мягкую глину с более твердым и менее подверженным эрозии материалом внутри, чтобы имитировать местность северо-восточного Египта. Затем эти образования были промыты потоком воды, имитирующим сильные пустынные ветры.

Результаты экспериментов показали, что при таких условиях из бесформенных насыпей может формироваться структура, очень похожая на сфинкса: с «головой», «шеей», «лапами» и «спиной».

Эксперты считают, что детализированное лицо известняковой статуи, скорее всего, было вырезано вручную каменщиками. Стоит заметить, что исследователи из Нью-Йоркского университета в своей научной работе подтвердили теорию, которую предложил геолог Фарук Эль-Баз еще в 1981 году. Тогда он утверждал, что Большой Сфинкс был создан естественным путем в результате эрозии песка ветром.