Для владельцев авто в Беларуси резко подорожал важный сбор 20.03.2024, 8:46

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Ставки выросли в 2-3 раза.

Правительство Беларуси пересмотрело ставки утилизационного сбора в отношении транспортных средств. Они коснутся юридических лиц. Документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Одно из главных изменений — теперь ставки утилизационного сбора определены для транспортных средств двух категорий: до 3 лет включительно и более 3 лет. Ранее ставки определялись для транспортных средств с даты выпуска которых прошло менее 3 лет, от 3 до 7 лет и более 7 лет.

Ставки утильсбора для транспортных средств категории М1 (М1G) с электродвигателями, в том числе с гибридными силовыми установками последовательного типа оставлены на прежнем уровне: 544,5 рубля для автомобиля до 3 лет включительно и 816,7 рубля — более 3 лет. Аналогичные ставки, как и ранее, будут действовать при ввозе транспортных средств категории М1 (М1G) физлицами для личного пользования вне зависимости от рабочего объема двигателя.

Ставки серьезно изменились для юридических лиц — в некоторых случаях они выросли в 2−3 раза. Покажем на примере легковых автомобилей — категории М1 (М1G) с даты выпуска которых прошло 3 или менее года.

Ставки также серьезно изменились и для всех остальных категорий — начиная от грузовиков и заканчивая прицепами, бульдозерами и сельхозтехникой.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.