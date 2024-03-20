«Авиакомпания Гродно» пытается отсудить стоимость разбившегося в Якутии самолета у российской компании 20.03.2024, 14:00

Виновным в инциденте назвали командира экипажа.

«Авиакомпания Гродно» передала в аренду самолет АН-30 российской компании. В июне 2022 года самолет совершил жесткую посадку в Якутии и не подлежит восстановлению. Экономический суд Гродно удовлетворил исковое заявление о взыскании ущерба, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В феврале 2022 ОАО «Авиакомпания Гродно» и контрагент из России заключили договор договор аренды самолета АН-30 для осуществления коммерческих перевозок и выполнения авиационных работ.

«В июне 2022 года на территории Российской Федерации зарегистрировано авиационное происшествие, в результате которого принадлежащее белорусской компании судно получило технические повреждения и не подлежало восстановлению», — говорится в сообщении.

Была проведена независимая оценка воздушного судна с учетом установленного на нем дополнительного навигационного оборудования — согласно заключению рыночная стоимость самолета с оборудованием определена в размере 764 тысяч белорусских рублей.

Экономический суд Гродненской области удовлетворил в полном объеме исковое заявление о взыскании ущерба, предъявленное в интересах ОАО «Авиакомпания Гродно». Теперь решение за российской компанией, арендовавшей самолет.

Напомним, 22 июня 2022 года самолет АН-30 совершил жесткую посадку в Якутии в 17 км от населенного пункта Оленек. На борту были семь человек, трем из них понадобилась медицинская помощь. СК РФ возбудил уголовное дело, в январе этого года расследование было завершено. По версии следствия, воздушное судно АН-30 из-за нехватки топлива совершило вынужденную посадку с убранными шасси в лесной массив. Виновным назвали командира экипажа.