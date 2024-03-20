Как белорус искал позитив в своем городе 1 20.03.2024, 16:42

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«Жодино просыпается».

Житель Жодино Денис вышел в город за позитивом, а потом прислал ex-press.by снимки, сделанные во время прогулки. Его порадовала прекрасная погода, новостройки, подснежники, но разочаровали дороги и вырубленные деревья.

— Сразу скажу: встретить кого-то и поговорить не удалось, очень как-то безлюдно на улицах. Но зато прошелся — погода же прекрасная иногда бывает, — отмечает Денис.

— Хорошо же! Кто-то квартиры новые ждет. Тут обещают построить 9-й микрорайон, в нем жилые дома, разные сооружения и учреждения. Места там много, правда, дело пока медленно движется. Ну, посмотрим, — говорит Денис.

— Говорят, на Западе дороги прокладывают там, где людям удобно передвигаться. Эту дорогу, наверное, нигде не регистрировали. Просто люди, которым надо проехать к больнице или на улицу Боровая, проложили ее здесь, — делится своими мыслями читатель.

— Жодино просыпается. Сфотографировал эти цветочки, потому что гулял в поисках позитива. И нашел подснежники.

Но потом Дениса ожидало разочарование. Он увидел, как Жодино... вырубается:

— Посмотрите, сколько деревьев уничтожено. Вероятно, здесь будет дорога расширяться. Сколько же деревьев было срублено в городе за последнее время! А потом во время субботника они воткнут 10 палочек в землю и сделают много фотографий о том, как пытались сажать. Правда, 7 из 10 засохнут летом, потому что их не поливают. Остальные могут исчезнуть зимой. Очень печально мне, позитива слишком мало...