Какие авто подорожают в Беларуси из-за повышения утильсбора? 20.03.2024, 20:50

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Разъяснили в автомобильной ассоциации.

Рост цен на легковые автомобили в результате повышения размера утильсбора коснется как минимум четверти официального дилерского рынка.

А если взять весь импорт, то подорожают десятки тысяч ввозимых в страну машин.

Об этом Office Life рассказал глава Автомобильной ассоциации БАА Сергей Варивода.

С точки зрения уплаты утильсбора все продаваемые в Беларуси автомобили можно разделить на три группы.

Первая – те, что производятся в стране (то есть продукция СЗАО «БЕЛДЖИ»), их повышение ставок не коснется. Вторая – машины, которые ввозятся из стран ЕАЭС. Они тоже не подпадают под нововведения. Третья – все, что ввозится из-за пределов ЕАЭС. Для них утильсбор подорожал, и очень значительно.

«Если мы говорим о рынке официальных дилерских продаж, то на нем 2/3 занимает отечественный производитель. Еще часть автомобилей ввозится дилерами из стран Евразийского союза. Их повышение ставок не коснется. Что касается оставшихся примерно 25%, большинство которых везут напрямую из Китая, то цены на них, конечно, вырастут в размере увеличения сбора», – говорит Сергей Варивода.

«Автохаусы»

При этом специалист напомнил, что в прошлом году поставки официальных дилеров составили лишь около 5% общего объема импорта легковых автомобилей. Основной объем машин ввозится физическими лицами. Но сейчас на рынке появилось довольно много различных «автохаусов», которые везут авто напрямую из Китая или других стран по «параллельному импорту».

У них машины точно подорожают, поскольку утильсбор включается в затраты, а значит, и в цену. Кстати, значительную часть такого ввоза составляют электромобили. Оценить этот сегмент сложно, но, по мнению главы БАА, в целом повышение цен коснется десятков тысяч ввозимых в Беларусь машин.

"Причем в отношении электромобилей в постановлении правительства четко прописано, что повышение ставок не затронет классические электромобили, а также транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа (то есть те, где ДВС используется только для зарядки батареи и электрогенерации. – Прим. ред.). Кроме того, ставки сбора не вырастут для всех типов электромобилей, которые ввозятся с территории ЕАЭС. То есть, подорожают гибриды (за исключением последовательных), импортируемые из-за пределов ЕАЭС", – отмечает руководитель ассоциации.

Пикапы

В документе правительства есть еще несколько важных моментов. Например, очень существенно выросли ставки на 2−3-литровые машины, а также на автомобили класса N1 – то есть на пикапы массой до 3,5 тонны (такие модели есть у Great Wall и JAC, например). Ставки по ним выросли в три раза и более.

Как говорят в БАА, причины такого решения не очень понятны, так как в Беларуси такие автомобили не производятся. Единственным пикапом класса N1, который у нас не облагается утильсбором, является УАЗ. Значит, этот бренд получит явное конкурентное преимущество.

«В целом можно отметить, что повышение утильсбора – решение ожидаемое и во многом логичное, учитывая выравнивание ставок у нас и в России. С другой стороны, оно неизбежно приведет к подорожанию значительной части автомобилей для конечного потребителя и может стать довольно сильным проинфляционным фактором», – считает Сергей Варивода.