Соболенко впервые высказалась о гибели Кольцова 21.03.2024, 8:38

4,892

Арина Соболенко

Теннисистка написала сообщение на английском и русском языках.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко 21 марта опубликовала в Instagram пост, посвященный трагической гибели в США бывшего хоккеиста сборной Беларуси Константина Кольцова. В нем она рассказала, что они «больше не были вместе».

«Смерть Кости — немыслимая трагедия. И хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и личную жизнь его семьи в это трудное время», — написала теннисистка на английском и русском языках. Это ее первый пост после гибели Кольцова.

Напомним, экс-хоккеист сборной Беларуси Константин Кольцов погиб в возрасте 42 лет. Трагедия произошла в отеле в Майами, где останавливался спортсмен. 19 марта полиция Майми выпустила по этому поводу официальное сообщение:

«По данным следствия, в понедельник, 18 марта 2024 года, примерно в 12.39 полиция и пожарные спасатели Бал-Харбора были направлены в отель St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, по поводу мужчины, спрыгнувшего с балкона. Отдел убийств полиции округа Майами-Дейд взял на себя расследование предполагаемого самоубийства Константина Кольцова (04/17/1981). Никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено».

Бывшая жена Кольцова Юлия Михайлова в интервью «Зеркалу» выразила уверенность, что это был несчастный случай: «У Константина были дальше забронированы апартаменты в ином месте. Были оплачены покупки, которые еще не пришли. Надолго арендована машина. То есть он не собирался уходить из жизни. Всякое, конечно, может в голове стрельнуть, но трагедии ничего не предвещало».

22 марта Соболенко проведет первый матч в Майами на турнире категории WTA-1000.