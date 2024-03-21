«Ударила инспектора кулаком в лицо» 2 21.03.2024, 10:11

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иллюстративное фото

Белоруска скрылась с места ДТП, но ГАИ приехала к ней домой.

Это ДТП произошло 10 марта в Калинковичах: на пересечении улиц Корчуганова и Пионерской кто-то столкнулся с «ВАЗ 2107» и скрылся. Водитель «Жигулей» утверждал, что он двигался по главной, но автомобиль синего цвета не уступил ему дорогу. За рулем якобы была женщина, сообщает пресс-служба ГАИ.

В ГАИ рассказывают: установить участницу аварии помогли камеры видеонаблюдения, ей оказалась 47-летняя местная жительница. Инспекторы приехали к ней домой.

— Она стала утверждать, что у нее нет машины, и, кроме того, всячески игнорировала требование предоставить автомобиль для осмотра. Во время общения инспекторы определили, что женщина в нетрезвом состоянии, ее доставили на освидетельствование. К слову, она отказалась от его прохождения в установленном порядке. После, находясь в здании Калинковичской ЦРБ, начала оскорблять сотрудников ГАИ и ударила кулаком в лицо одного из них, — делятся подробностями в Госавтоинспекции и прикрепляют видео.

Уточняется, что женщину задержали, на нее возбудили уголовное дело по ст. 364 УК РБ. Теперь ей может грозить арест, ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 7 лет. Кроме того, сотрудники ГАИ составили 4 административных протокола.