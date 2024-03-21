закрыть
21 марта 2024, четверг, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси изменили сроки поступления в вузы для абитуриентов-целевиков

  • 21.03.2024, 10:46
В Беларуси изменили сроки поступления в вузы для абитуриентов-целевиков

Опубликовано постановление Минобразования.

Министерство образования Беларуси изменило сроки подачи документов, проведения вступительных экзаменов и зачисления в вузы абитуриентов, которые поступают на условиях целевой подготовки специалистов. Постановление Минобразования опубликовано 21 марта на Национальном правовом интернет-портале.

Теперь они должны подать документы и пройти собеседование с 27 июня по 2 июля. Раньше срок был с 1 по 5 июня.

Вступительные испытания для целевиков будут проходить с 4 по 10 июля. Раньше они сдавали экзамены с 6 по 13 июня.

Зачисление абитуриентов будут проводить по 12 июля (ранее было по 16 июня).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников, «Радио Свобода»
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов
Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип