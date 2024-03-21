В Беларуси изменили сроки поступления в вузы для абитуриентов-целевиков 21.03.2024, 10:46

Опубликовано постановление Минобразования.

Министерство образования Беларуси изменило сроки подачи документов, проведения вступительных экзаменов и зачисления в вузы абитуриентов, которые поступают на условиях целевой подготовки специалистов. Постановление Минобразования опубликовано 21 марта на Национальном правовом интернет-портале.

Теперь они должны подать документы и пройти собеседование с 27 июня по 2 июля. Раньше срок был с 1 по 5 июня.

Вступительные испытания для целевиков будут проходить с 4 по 10 июля. Раньше они сдавали экзамены с 6 по 13 июня.

Зачисление абитуриентов будут проводить по 12 июля (ранее было по 16 июня).