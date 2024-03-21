Суд постановил конфисковать у «Нового зрения» 17 миллионов рублей 4 21.03.2024, 13:40

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И это только за 2022-й год.

20 марта экономический суд Минска оштрафовал на крупную сумму лишенную лицензии клинику «Новое зрение». У нее также конфискуют многомиллионный доход за целый год, пишет Onliner.

Суд пришел к выводу, что весь 2022 год клиника работала без обязательной лицензии, за что предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 13.3 КоАП. В результате медцентр оштрафовали на 500 базовых величин, или 20 000 рублей. Также решено конфисковать 100% суммы дохода – 17 063 621,02 рубля.

Основатель сети Олег Ковригин отмечал, что власти обвиняют «Новое зрение» в работе без лицензии с 2011 года. Он ожидает, что будет еще 11 таких судов, на которых по каждому году будут «складывать, считать доходы и принимать решение об изъятии».

«В счет этого конфискуют все оборудование, здания и так далее. Как я уже говорил, цель – забрать весь бизнес, да еще чтобы остались должны», – сказал Ковригин.

Обвинения властей он называет абсурдом, подчеркивая, что с таким контролем в сфере частной медицины предприятие не могло бы проработать незаконно 12 лет. По его мнению, власти ничего не смогли найти противозаконного, «поэтому выкрутили так».

В апреле 2023 года против фактического владельца медцентра «Новое зрение», постоянно проживающего в Литве, и четырех работников медучреждения возбудили уголовное дело за якобы выплаты работникам зарплат в конвертах. На имущество подозреваемых был наложен арест. 27 июля Минздрав принял решение прекратить деятельность медцентра. После этого «Новое зрение» сообщил, что уходит с рынка Республики Беларусь.