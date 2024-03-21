McDonald's отказывается от пластиковых приборов 4 21.03.2024, 19:46

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Будут ложки из березы.

Сеть заведений быстрого питания McDonald's в Украине начала реализовывать несколько экологических инициатив. В частности, в марте компания начала отказываться от пластиковых столовых приборов и постепенно заменяет их на приборы из древесины, сообщила пресс-служба компании.

В качестве экологичного сырья McDonald's избрал березу. Она является крепким материалом, не имеющим выраженного вкуса древесины, что очень важно для сохранения оригинального вкуса пищи. Воплощение этой инициативы позволит уменьшить использование пластика на 40 тонн в год, сообщили в компании.

Кроме того, с марта McDonald's в Украине частично отказывается от использования пластиковых крышек для стаканов. Это приведет к уменьшению использования пластика еще на 8,5 тонны в год.

Инициативу уже успешно протестировали во львовских ресторанах, теперь этот опыт распространяется во всех украинских McDonald's.

Все напитки в стаканах, которые продаются для потребления внутри ресторанов, кроме чая и горячих напитков в составе Хэппи Мил, подаются без крышек. Курьерские заказы и на вынос по-прежнему подаются в закрытых стаканах.

Кроме того, McDonald's отказался от резиновых перчаток в производственной зоне, введенных во время пандемии COVID-19. Благодаря этому компания может снизить использование резины в среднем на 70 тонн в год.

В ресторанах сети в Виннице пытаются отказаться и от бумажных вкладышей для подносов. В масштабах сети по всей стране это позволит сохранить 100 тонн бумаги в год.

Инициативы McDonald's являются частью глобальных обязательств компании по ответственному использованию ресурсов и уменьшению отходов. До конца 2025 года McDonald's обязан полностью перейти на использование всех упаковочных материалов из возобновляемого сертифицированного сырья, а также сырья, которое можно использовать повторно.