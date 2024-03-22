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Сборная Украины на последних минутах драматично победила Боснию и Герцеговину

  • 22.03.2024, 8:43
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Сборная Украины на последних минутах драматично победила Боснию и Герцеговину

У футболистов соседней страны есть все шансы выйти на Евро.

Сборная Украины со счетом 2:1 одержала волевую победу над Боснией и Герцеговиной в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года, пишет New Voice.

Первый тайм был небогат на моменты — команды не нанесли ни одного удара в створ ворот.

На 56-й минуте Босния и Герцеговине удалось открыть счет — Дедич прострелил, а Матвиенко переправил мяч в свои ворота.

На 77-й минуте Мудрик неплохо пробил издали, однако с его ударом справился голкипер. Через несколько минут боснийцы ответили ударом Пьянича с близкого расстояния, но спас Лунин.

Украина сравняла счет на 85-й минуте. Мудрик отдал диагональную передачу на Коноплю, который прострелил на Яремчука, а тот в касание отправил мяч в сетку.

Прошло всего три минуты как Довбик вывел Украину вперед. Яремчук навесил с левого фланга, а Артем головой пробил точно в цель.

В финале плей-офф за путевку на Евро-2024 Украина сыграет с Исландией. Матч состоится 26 марта.

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