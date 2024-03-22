Постпред России при ООН: Цель военной операции по демилитаризации Украины выполнена 10 22.03.2024, 19:30

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Василий Небензя

Василий Небензя вновь рассмешил мировое сообщество.

Цель проводимой в Украине российской «спецоперации по демилитаризации» государства, можно сказать, выполнена. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России Василий Небензя.

«С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена», — заявил постпред.

Он отметил, что ситуация на поле поя для ВСУ сейчас «прискорбная», тогда как российские войска продолжают «наращивать успех, уничтожая переданную Киеву западную бронетехнику».