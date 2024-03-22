В Беларуси вступают в силу важные изменения для водителей 22.03.2024, 19:36

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Уже с 23 марта.

В Беларуси с 23 марта начнут действовать изменения, касающиеся административных процедур в сфере дорожной безопасности, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Изменения ранее внес указ президента (№55 от 16 февраля 2024-го).

Одно из главных новшеств состоит в том, что с 23 марта 2024-го белорусам будут выдавать новые водительские удостоверения уже на 20 лет. При этом срок выдачи удостоверений сократят с 5 до 3 рабочих дней. Полученные ранее водительские права будут действительны до указанного в них срока.

Также для авто, выпущенных не более трех лет назад, допуск к участию в дорожном движении увеличили до трех лет. А еще сократили срок регистрации транспортных средств в ГАИ (до 7 рабочих дней).

Еще сейчас белорусам не нужно будет предоставлять документ, который бы подтверждал законность приобретения ТС, если сведения о госрегистрации либо нотариальном удостоверении договора на территории Беларуси есть в автоматизированной информационной системе ГАИ.

При этом теперь для транспорта, который ранее не был зарегистрирован на территории стран-членов ЕАЭС, должен быть оформлен электронный паспорт транспортного средства в «Белтаможсервисе». При этом при отсутствия электронного паспорта в регистрации транспортного средства в Беларуси откажут.

— Новый порядок позволит сократить сроки ожидания готовых документов, снизит нагрузку на регистрационные отделы ГАИ и улучшит качество обслуживания, — подчеркнули в пресс-службе.