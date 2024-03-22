ВСУ уничтожили станцию РЭБ и БК россиян в Херсонской области 22.03.2024, 19:54

Видео ударов.

Бойцы Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины уничтожили позицию российских оккупантов вместе с аэроразведовательной аппаратурой и боекомплектом в Херсонской области.

Об этом сообщает Telegram-канал ССО.

Отмечается, что место дислокации аэроразведчиков врага в регионе было обнаружено операторами 73 морского центра ССО. Оно было расположено в одном из зданий, где интервенты имели станцию радиоэлектронной борьбой (РЭБ), с антенной Alientech и БК.

Для ударов по целям противника были задействованы операторы FPV-дронов, а также расчет 122-мм гаубицы Д-30.

В ССО рассказали, что они «хирургически точно» уничтожили все цели.

«Ориентировочные потери противника около 5 человек», - добавили в Силах обороны.

Также были обнародованы кадры операции по ликвидации личного состава и аппаратуры российских захватчиков в Херсонской области.