В Кремле пригрозили сбросить ядерную бомбу на Париж 28 22.03.2024, 20:03

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Иллюстративное фото

Макрон отреагировал.

Вице-президент Госдумы РФ Петр Толстой в интервью французской медиагруппе BFMTV пригрозил отправить атомную бомбу на Париж. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удивлен такой «нервозностью и несдержанностью российских чиновников».

Толстой заявил, что в Кремле «подсчитывают», за сколько ядерная ракета может долететь до Парижа. По его словам, «где-то через две минуты».

Кроме того, на фоне заявлений Макрона об вероятности отправки войск в Украину, российский чиновный пригрозил «убить всех французских солдат в Украине».

По просьбе прокомментировать эти заявления французский лидер заявил: «Я думаю, что их возмущения достаточно, чтобы не комментировать их».

«На самом деле я удивлен такой нервозностью и отсутствием воздержания у российских чиновников», – сказал Макрон.