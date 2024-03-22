В Кремле пригрозили сбросить ядерную бомбу на Париж

В Кремле пригрозили сбросить ядерную бомбу на Париж28
- 22.03.2024, 20:03
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Макрон отреагировал.
Вице-президент Госдумы РФ Петр Толстой в интервью французской медиагруппе BFMTV пригрозил отправить атомную бомбу на Париж. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удивлен такой «нервозностью и несдержанностью российских чиновников».
Толстой заявил, что в Кремле «подсчитывают», за сколько ядерная ракета может долететь до Парижа. По его словам, «где-то через две минуты».
Кроме того, на фоне заявлений Макрона об вероятности отправки войск в Украину, российский чиновный пригрозил «убить всех французских солдат в Украине».
По просьбе прокомментировать эти заявления французский лидер заявил: «Я думаю, что их возмущения достаточно, чтобы не комментировать их».
«На самом деле я удивлен такой нервозностью и отсутствием воздержания у российских чиновников», – сказал Макрон.