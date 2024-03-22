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Большинство немцев хотят и дальше поддерживать Украину оружием

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  • 22.03.2024, 20:17
  • 1,280
Большинство немцев хотят и дальше поддерживать Украину оружием

Опрос.

59% немцев выступают за то, чтобы европейские страны продолжали оказывать вооруженную поддержку Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ZDF-Politbarometer.

Как и в предыдущие недели, 59% считают, что европейские страны должны предоставить Украине больше оружия и боеприпасов, и 35% – придерживаются противоположного мнения.

Оценка того, как Украина должна вести себя по отношению к России, также мало изменилась: 40% считают, что если войну можно закончить, то она должна отказаться от оккупированных Россией территорий, 48% – за то, чтобы Украина продолжала бороться за их освобождение.

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