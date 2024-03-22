России все труднее экспортировать нефть 22.03.2024, 21:13

Максимальный дисконт.

Обход санкций на экспорт нефти обходится России все дороже. Иначе сложно объяснить неожиданное решение правительства дать нефтяникам налоговую поблажку в то время, как оно лихорадочно ищет деньги на выполнение щедрых обещаний Владимира Путина из послания Федеральному собранию.

Дисконт российской нефти Urals к эталонной Brent для расчета нефтяных налогов в этом году установлен на уровне $20 за баррель, говорится в постановлении правительства. Этот дисконт появился год назад после введения потолка цен на российскую нефть $60 за баррель: санкции запрещали оказывать любые услуги (перевозить, страховать и др.), связанные с торговлей российской нефтью, если ее цена выше этой границы. Чтобы избежать обвала нефтегазовых доходов бюджета, Россия изменила правила налогообложения и ограничила размер скидки. Налог платится исходя по максимальной из двух цен барреля: реальная в российских портах плюс $2 за баррель или Brent минус скидка. В начале она составляла $34, а потом постепенно уменьшалась.

В этом году дисконт уменьшен до $15, в следующем – до $10, а затем – до $6, но правительство может увеличить его до $20 в случае изменения конъюнктуры. Это и произошло, максимально возможная скидка применяется с 1 января.

«Ого! Оказывается, ситуация с экспортом нефти действительно сильно ухудшилась на фоне нового раунда санкций», – комментируют аналитики MMI, допуская, что именно этим объясняется сегодняшнее «сильно разочаровавшие рынок» решение совета директоров «Лукойл» объявить пониженные дивиденды.

На трудности с экспортом регулярно жалуется Центробанк. По его прогнозу, экспорт нефти будет сокращаться минимум три года – за счет как физических объемов, так и цен. В начале года экспорт товаров из России упал до трехлетнего минимума.

Чтобы продавать нефть дороже потолка, Россия собрала «теневой флот» из старых танкеров, которые могут обходиться без западных страховок. Он теперь перевозит почти половину экспортируемой морем нефти. С середины года дисконт стал сокращаться и, по данным Минфина, к октябрю опустился ниже $10. Но в декабре США и ЕС перешли ко второй фазе санкций, направленных уже на тех, кто помогает России обходить ограничения, перевозка резко подорожала, и разрыв между ценой Urals в российских портах и Brent снова вырос.

Минфин перестал публиковать эти данные, но «Интерфакс» со ссылкой на данные ценового агентства Argus, которыми пользуется Минфин, сообщает, что увеличение дисконта немного снизит налоги за первые два месяца. В январе «Brent минус $15 за баррель» составлял $65,2/барр., а цена «Urals + $2» – почти $64/барр. Таким образом, до увеличения дисконта до $20 налоги рассчитывались исходя из цены $65,2/барр., а теперь – исходя из $64. В феврале расчетная цена тоже уменьшится, следует из сообщения «Интерфакса» – с $68,9 до $68,3 за баррель.

Новые санкции кардинально усложнили экспорт нефти. Например, Индия отказывается иметь дело с танкерами «Совкомфлота». Скидки выросли даже при поставках в Китай, который стабильно покупает российскую нефть дороже «потолка» (а на поставки по трубопроводам его действие не распространяется). Средняя цена купленной Китаем российской нефти в январе-феврале составил $75,3 за баррель, посчитал по данным китайской статистики управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин, «но видно, что спреды немного разъехались ($2-3 за баррель)». За 1,5 года общий размер скидок, которые Китай получил за поставки нефти, составил $9 млрд, оценивали эксперты Института Гайдара.